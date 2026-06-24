今回紹介するのは、Threadsに投稿された、家族が増えたばかりのお家でのほっこりするひとコマ。昨日退院してきた小さな妹。ベビーベッドで横になっているそのそばに、そっと近づいてきたのは猫兄さんたちでした。見てみると、ベッドの縁から並んでお顔をのぞかせる姿が…。いったいどんな様子だったのでしょうか。 投稿はThreadsにて、36万回以上表示。5.1万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集