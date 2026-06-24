接着剤まみれの瀕死の子猫 画像はイメージです North Texas 動物愛護協会が2026年4月、ソーシャルメディアに投稿したオスの子猫の話が人々の話題になっています。 「Elmerという生後2ヵ月の子猫が、接着剤の入ったバケツ容器の中で脱水症状を起こした瀕死状態で発見されました。この子猫に、キャノーラ油のお風呂や何時間にも及ぶ全身マッサージで懸命な看病が行われ、いまでは体調が回