サッカー・J1のヴィッセル神戸は、2026/27シーズンを前に、選手の新加入や移籍に関する情報を発表している。まずは新加入のニュースから。23日、MF渡辺皓太選手（27）がJ1の横浜F・マリノスより完全移籍で加入することが決まった。東京ヴェルディのアカデミー（育成組織）で育ち、2016年シーズンのJ2でトップチームデビュー。神戸の現スポーツダイレクター・永井秀樹氏とは、東京Vユース時代からの師弟関係にある。2019年途