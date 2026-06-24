接客業につきものなのが、理不尽な客からのクレームだ。埼玉県の50代女性（サービス・販売・外食／年収200万円）は、ある日遭遇した、異常なまでに接触を嫌がるクレーマーとのエピソードを明かしてくれた。それは「コロナの影響が薄れ始めた頃」のことだった。「潔癖症？なのか、マスクにフェイスマスク、手に綿の手袋の上にゴム手袋をしたお客様がいらして」「別の人が試着したのは気分が悪い」完全防御で来店したその客は、スト