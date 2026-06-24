サボり癖のある社員はどこにでもいるが、部署ぐるみでサボりが常態化している会社となるとさすがにどうなのか。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（年収550万円）は、「もう20年ほど前の話ですが」と前置きしつつ、かつて勤めていた会社のやばい実態を振り返る。10年勤めたアパレル企業から転職し、営業職として働きだした男性。通勤も近くなり基本給も上がって喜んでいたが、実際の業務内容は予想と大きく違っていた。（文：篠原みつ