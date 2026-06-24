面接は企業と求職者のお見合いのような場だが、面接官の迂闊な一言にモヤモヤさせられることは少なくない。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）は、自身の体調を考慮してアクセサリー店の面接を受けた際、店長から謎の評価を下された。（文：篠原みつき）「私を見て、最後に言った一言」「面接担当はお店の店長」と女性は振り返る。面接の終盤に店長から投げかけられたのは、仕事の適性とはま