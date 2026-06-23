MotoMeganeをご覧の皆様、こんにちは！さすライダーです。 今も昔もライダーの天敵と言えば「ツーリング中の突然の雨」ですが、あれはようやく雨宿りスポットを見つけても”既にTHE END”で、大切な荷物が濡れちゃってるんですよね… とは言っても自他共に認めるスーパー晴れ男の僕には1mmも関係ない話ですが、実はかつて折り紙付きの「プロの雨男」だったので…今回はその観点（？）から新進気