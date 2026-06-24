職場のヤバい実態を目の当たりにして、「この会社、長居したらマズいな」と悟る瞬間がある。投稿を寄せた埼玉県の女性（70代以上）は、かつて在籍していた会社での呆れたエピソードを明かしてくれた。「3ヶ月売上0の営業マンが、率先してゴルフコンペにだけは行く、それを容認する会社…」女性の職場には、ある意味メンタルが強すぎる社員がいたようだ。（文：篠原みつき）「売上0で給料貰って会社経費でゴルフ…」売上がまったく