ママ友同士の付き合いが、いつしか「都合よく使われる側と使う側」に固定されてしまうケースは珍しくない。投稿を寄せた愛知県の60代女性は、子どもの同級生の母親と30年近く付き合ってきたが、常識外れな振る舞いの数々についに絶縁を決断した。（文：篠原みつき）「私が車の費用は全部負担した」お礼のお茶すらない女性は長年、そのママ友の足代わりにされていたという。「いつも私の車で送り迎えしていました。"お礼にお茶でも"