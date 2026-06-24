フランスサッカー協会が発表フランスサッカー連盟（FFF）は現地時間6月23日、フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督の母親が逝去したことを発表した。デシャン監督は葬儀に参列するためフランスへ帰国する。これに伴い、指揮を一時的に外れることとなった。FFFの発表によると、デシャン監督は23日の朝に実母の訃報に接したという。現在、フランス代表は米国のベースキャンプ地に滞在しているが、指揮官は葬儀のため急