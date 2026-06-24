親子で一緒に体を動かす45分間の運動によって親の食後インスリン濃度が低くなり、親子の一部の認知課題の成績も短期的に改善する可能性が示されました。ノッティンガム・トレント大学の研究者であるスカーレット・ファウンテン氏とカラ・ドリング氏が、家族で行う運動の効果と続けやすさについて解説しています。Family-Based Tag Rugby: Acute Effects on Risk Factors for Cardiometabolic Disease and Cognition and Factors Af