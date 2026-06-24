１０月に放送予定の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」（原作・池井戸潤）に登場する「大日テレビ」のアナウンサー陣のキャストが２４日、発表された。卓越したアナウンス技術を持ちながらも、気難しい性格ゆえに周囲から敬遠されているアナウンス部の古参・辛島文三役には竹中直人。アナウンサーランキング１位を獲得し続ける大日テレビの看板アナ・丸太真二役に戸塚純貴。「箱根駅伝」の実況アナウンサー陣を束ねる