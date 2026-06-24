◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）初回の攻撃を終えると、日本ハム・新庄剛志監督（５４）はベンチを出た。外野陣を、２回表に一気にシャッフル。初回はロッテの小川、友杉の１、２番に対し、守備範囲が広い中堅・矢沢を前に守らせ「小川くんが調子いいんで、矢沢くんをむちゃくちゃ前に持ってきて。小川くんが先頭打者のときは、また矢沢くんをセンターに戻そうという考えでしたね」と説明した