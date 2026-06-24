◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）巻き返しを予感させる勝利を飾った。１０安打８得点と打線が機能。吉井理人新監督（６１）は躍動したナインと笑顔でハイタッチを交わした。首位・西武を撃破し、監督就任後初の連勝。吉井監督は「パ・リーグを盛り上げるためには上位をやっつけていく。野球ファンが喜んでくれると思うので必死にやっていきたい」と不敵に笑った。６カードぶりの勝ち越しに成功。試合前時点で１勝