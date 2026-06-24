４人組ガールズグループ「ｃｏｓｍｏｓｙ（コスモシー）」が、７月２日にスタートする読売テレビ制作の日本テレビ系連続ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘（うそ）〜」（木曜・後１１時５９分、初回は深夜０時９分）で初のドラマ主題歌「ＳｔａｙＡｌｉｖｅ」を歌うことが２３日、分かった。同曲は初の日本オリジナル曲となり、この曲で日本デビューすることが決まった。日韓のドラマを通じて初の主題歌起用となり、４人は