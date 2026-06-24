記事ポイント関西最大級の海上アスレチックが全周136mから200mへスケールアップ大型ジップラインなど新遊具が多数追加、7月4日オープン予定6歳以上から参加可能、安全講習・ライフジャケット着用で安心 和歌山市役所 観光課が、片男波海水浴場に海上アスレチック「AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波」を2026年7月4日（土）にオープンします。昨年の全周136mから今年は200mへと大幅に拡張され、30種類を超える遊具に