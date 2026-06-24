５月のオークスで、ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手として史上初めてＧ１制覇の快挙を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝が、競馬界を超えて注目を集めている。テレビなどの出演も大幅に増え、大忙しの日々。そんな今村騎手が、２３日までにスポーツ報知の単独取材に応じた。インタビューでは、偉業後の自身や周囲の変化、“競馬オタク”全開のプラ