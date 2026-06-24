記事ポイント6月28日のタマ誕生日記念・エコバッグ5種先行予約開始初出しイラストのノベルティハガキ3種を先着プレゼント表情豊かなLINEスタンプ全8種、6月28日発売 ソニー・クリエイティブプロダクツは、「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」の主人公・タマの誕生日（6月28日）を記念し、公式オンラインショップで先行アイテムの発売と限定ノベルティの配布を行います。エコバッグ・コレクトブック・ノベルティハ