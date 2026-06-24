俳優・華優希とお笑い芸人・こがけんが、田中麗奈と古川雄大がW主演を務める、7月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）の第1話に出演することが解禁された。華は、優一の局アナ時代の同期・松野京香を演じ、こがけんは、麻衣子と優一が出演するトーク番組の司会を務めるタレント・高松を演じる。【写真】美しい…”初タッグ”夫婦役を