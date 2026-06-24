テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の23日放送回に、祖父が借金のカタで預かった古文書が登場。“新発見”という驚きの結果にスタジオが驚がくした。【写真】「新発見！」鑑定士も大興奮“借金のカタ”の古文書→驚がくの鑑定結果依頼人の祖父は衆議院議員や熊野町長、全国農業会議所副会長などを務めた地元の名士。そんな祖父が、隣町の銀行を経営する旧家にお金を貸し付け、その借金のカタとして預かっ