俳優・大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の追加出演者が24日、発表された。竹中直人、戸塚純貴、平原テツ、清水麻璃亜、阿部翔平、蛯原哲同局アナウンサーが、『箱根駅伝』の熱狂と感動を言葉で届ける大日テレビアナウンサー陣を演じる。【場面カット】若手AD！カメラを構える山田杏奈原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸