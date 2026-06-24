4人組グローバルガールズグループ・cosmosyの、初となる日本オリジナル楽曲「Stay Alive」が、7月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）の主題歌に決定。自身初となる日本TVドラマタイアップを果たしたcosmosyが楽曲への思いを明かした。【写真】美しい…”初タッグ”夫婦役を演じる田中麗奈＆古川雄大俳優・田中麗奈と古川雄大がW主