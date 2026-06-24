フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送する。この度、俳優・アーティスト・のん（32）の出演が決定。キャリア初の『FNS歌謡祭』ステージで、熱いパフォーマンスを披露する。【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののんデビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテント