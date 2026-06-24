モデルの香川沙耶（31）が23日夕、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で現地観戦したことに対する一部の声に対し、疑問を呈した。香川はXで今月中旬ごろからXなどで、W杯で現地観戦に訪れていることを報告し「街中に溢れる熱気、スタジアムに向かう道まで全部が特別だった」などと写真入りで投稿。日本代表の試合も見たことをつづり「夢に見た景色」とポストするなどしていた。こうした一連の投稿に対し、