4年に一度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ2026では選手や関係者への誹謗中傷が急増している。新ルール適用による選手退場やサポーター同士や解説者による差別行為なども発生。こうした事例が相次ぐのは、AIによる可視化や試合の熱狂が背景とされるが、まずは節度ある行動とリスペクトが求められる。FIFAワールドカップ2026で相次ぐ誹謗中傷気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」熱戦が続くFIFAワール