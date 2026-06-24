トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、カイロ共同】トランプ米大統領は23日、イランが核施設に対する国際原子力機関（IAEA）の査察受け入れを了承していると改めて主張し「適切な時期に査察官が現地入りする」と語った。ワシントン郊外の空軍基地で記者団に話した。受け入れ計画は決まっていないとするイランをけん制した。イラン核問題は米イランの最終合意に向けた協議の主要議題。トランプ氏は核兵器を保有しな