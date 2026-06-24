俳優の坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』（8月28日公開）の本予告映像と本ビジュアルが解禁された。『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太監督が、愛すること、憎むこと、そして人を赦（ゆる）すことの意味を問いかけるヒューマンサスペンスだ。【動画】映画『私はあなたを知らない、』本予告本作で坂口が演じるのは、狂おしいまでに“家族”という幸せの形を追