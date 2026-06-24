日本人4人組のグローバル・ガールズグループcosmosyが、7月2日深夜から放送の日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（木曜深夜）の主題歌を担当することが23日、明らかになった。曲は初の日本オリジナル楽曲「Stay Alive」で、cosmosyが日本のテレビドラマとタイアップするのは初となる。メンバーは「大変光栄に思います。韓国を中心にグローバルに活動してきた私たちにとって、この素晴らしい作品を通じて日本の皆