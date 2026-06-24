秋篠宮ご夫妻は、5月31日、石川県羽咋市で本州で初めてとなるトキの放鳥に臨まれました。式典ではおことばを述べ、放鳥後には、長年保護活動に取り組んできた村本義雄さんに労いの言葉をかけられました。本州で初の放鳥 飛び立つトキに拍手秋篠宮ご夫妻は、5月31日、石川県羽咋市で国の特別天然記念物トキの放鳥式に出席されました。秋篠宮さまは式典で「本日、半世紀ぶりにトキがこの地に放たれることに深い感慨を覚えます。この