シンガー・ソングライターのEPO（66）が、「EPOコンサートツアー2026〜ALL EPO SONGSリクエスト・ライブ〜」を開催する。昨年、デビュー45周年を迎え、これまで作り上げてきた作品は300曲以上。昨年の45周年ライブのお返し企画として、ファンからリクエストを募り、これまでライブではほとんど演奏したことがなかった曲が持つ可能性を探ることを楽しみにしている。【阪口孝志】◇◇◇デビューから46年。EPOがこれ