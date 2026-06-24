インパクト十分の2発に各クラブのスカウトも度肝を抜かれたことだろう(C)Getty Imagesサッカー日本代表の上田綺世が、欧州移籍市場で注目を集める存在となっている。開催中の北中米ワールドカップ（W杯）で上田は2戦目のチュニジア戦で2ゴールを記録。右足、そしてヘディングでそれぞれ得点を決め、ストライカーとしての決定力を世界中に示した。所属のフェイエノールトでも今季は25ゴールでリーグ得点王にも輝いており、W杯開