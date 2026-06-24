札幌・北警察署は2026年6月23日、恐喝の疑いで18歳の少年3人を逮捕したと発表しました。逮捕されたのは、札幌市中央区の飲食店従業員の少年（18）、札幌市手稲区の男子高校生（18）、仙台市の自称土木作業員の少年（18）です。少年らは共謀の上、2026年4月15日午後7時半ごろ、札幌市中央区南7条4丁目の路上で、会社員の男性（28）に金を要求し、中央区南7条西5丁目にある店舗内などで、現金約40万円を脅し取った疑いがもたれていま