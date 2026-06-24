ギョケレシュ（右）やイサク（左）といった豪華タレント陣を揃えるスウェーデン。だが、いま彼らは日本とのグループ最終戦を前に危機的状況に置かれている(C)Getty Images絶対に勝点が必要な一戦で、充実一途の日本代表といかに向き合うか。現地時間6月25日に行われる北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグ最終戦で対峙するスウェーデン国内では緊張感が張り詰めている。【動画】「こっちも幸せになれます」影山優佳、喜び4連発