24日午前5時36分発表、長崎南部のレベル４大雨危険警報 【レベル４】大雨危険警報 長崎市 レベル４大雨危険警報は自治体が「避難指示」を出す目安 災害が発生する可能性が高まっている 低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に厳重に警戒 危険な場所から離れて 自治体からの避難情報に注意 速やかな避難を心がけて 南部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。 24日午前5時36分現在、長崎県内の