田中の美技にスタジアムがどよめいた(C)産経新聞社6月23日、ぎふしん長良川球場で行われた中日−DeNAの試合で、中日の田中幹也が好守を連発した。田中はこの日「8番・二塁」でスタメン出場。1点リードの5回2死一、二塁の場面で、DeNAの9番・入江大生が放った打球は強烈なピッチャー返しに。【動画】「グラブトスエグい」会場もどよめいた田中幹也の美技！抜けそうな打球を二塁後方で好捕→華麗なグラブトス救われた助っ人左