◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）２番の松本（巨）が４打数３安打２打点。移籍後初の猛打賞で２打点を記録した。３回は走者二塁、５回は走者一、二塁からともに左前安打。これで得点圏では２９打数１３安打の打率・４４８と勝負強さを見せつけている。松本の月別の得点圏の打撃結果は（犠…犠打、Ｋ…三振、×…凡打、Ｂ…四球）３・４月［安］犠犠Ｋ×［安］×ＫＢ××Ｋ＝９打数２安打打