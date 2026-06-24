「2026年MLBドラフト・コンバイン」が23日（日本時間24日）、アリゾナ州フェニックスで始まり、昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）も参加した。開催地はダイヤモンドバックスが本拠とするチェイス・フィールド。佐々木はフリー打撃では25スイング中、柵越えは9本。約140メートルの大飛球を放つなど、持ち前のパワーを十分にアピールした。その後、守備のドリル