¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê£²£¹¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬?ÆóÅáÎ®?¤ÇËÌÃæÊÆ£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÆÁÈºÇ½ªÀï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¡Ê£²£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ø½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ùÅÄ¤Ï£²ÀïÏ¢È¯Ãæ¡£¼éÈ÷Åª£Í£Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ï?³ùÅÄ¤Î£±¥ß¥ê?¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë·è¤á¡¢º¸¥·¥ã¥É¡¼¤òÃ´¤Ã¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡££³ÀïÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÊÆ¹ñ¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¸å