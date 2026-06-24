北朝鮮の金正恩政権が、自家用車に対する交通取り締まりを大幅に緩和し、円滑な運行を保障するよう全国の交通当局に指示したことが分かった。従来から横行していた交通警察による賄賂要求を一喝した形だ。米政府系放送のRFA（ラジオ・フリー・アジア）が北朝鮮内部情報として伝えた。背景には、個人が貯め込んだ外貨を自家用車購入へ誘導し、停滞する国内経済を活性化させたい政権の思惑があるとみられる。RFAによると、咸鏡北道の