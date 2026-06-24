「今朝ね。主を不審者と思ったのよ。朝5時に起きてることないからさ」【動画】「誰ニャ！？」朝5時、飼い主を超警戒→二度見そんなコメントが添えられた愛猫の動画が、Threadsで話題になっています。映っているのは、ハチワレ猫の「ウシ」くん（1歳・男の子）。夜明けに近い早朝、起きてきた飼い主さんにびっくりしたウシくん。少し離れたところで体を弓形にし、イカ耳になった“やんのかポーズ”で飼い主さんから目を離さず、フリ