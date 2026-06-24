コンパクトボディで6人乗りを実現した独創的な設計2026年6月7日、メキシコの国産EVプロジェクト「Olinia（オリニア）」は、初の量産モデルとなる「Olinia Uno（オリニア・ウノ）」のプロトタイプを発表しました。このプロジェクトは2024年にスタートした国家規模の取り組みで、車両の設計から開発、生産までを国内で完結させることを目指しています。【画像】超いいじゃん！ これが“斬新対面シート”の新型「“6人乗り”コン