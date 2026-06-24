甲斐翔真が、NHK連続テレビ小説『風、薫る』第63話で本格登場を果たす。6月23日に放送された第62話ではラスト30秒で初登場を飾り、SNSで話題をさらっている。 参考：『風、薫る』明治の手取り問題を『ばけばけ』と比較シマケンとのすれ違いが意味すること 甲斐が演じるのは陸軍二等軍曹の小川吾郎。第63話では病院に見舞いに訪れた吾郎と直美（上坂樹里）が口論になるようだが、2人はすでに団子屋の近くですれ違っており、