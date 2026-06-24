北中米ワールドカップでここまで１勝１分けの日本代表は現地６月23日、２日後のスウェーデン戦に向けて、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。練習が始まると、森保一監督はまず、フィールドプレーヤーがトレーニングを行なうメイングランドを通り過ぎ、GK陣がメニューをこなしているサブグラウンドの方に向かった。指揮官がGK陣とともに、視線を送っていたのが、リハビリをする南野拓実だった。第一