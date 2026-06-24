24日午前5時16分現在、長崎県内の全ての土砂災害に関する気象情報は次のとおり。 【レベル４】土砂災害危険警報 「長崎市」「諫早市」「大村市」「長与町」「時津町」 【レベル３】土砂災害警報 「西海市（江島と平島を除く）」 【レベル２】土砂災害注意報 「佐世保市(宇久地域含む)」「島原市」「平戸市」「松浦市」「五島市」「西海市の江島と平島」「雲仙市」「南島原市」「東彼杵町」「川棚町」「波佐見町」「小