気象台は、24日午前5時38分に、レベル３大雨警報を大牟田市に発表しました。筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大牟田市●レベル３大雨警報【発表】■柳川市●レベル２大雨注意報■大川市●レベル２大雨注意報■みやま市●レベル２大雨注意報■大木町●レベル２大雨注意報