【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４５・８７ドル安の５万１６６６・８４ドルだった。値下がりは３営業日ぶり。米半導体大手エヌビディアなどＡＩ（人工知能）関連の銘柄が売られ、相場の重荷となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５７９・５６ポイント安の２万５５８７・０４だった。