◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）価値ある一打だった。３―１の７回２死満塁。泉口が１ボールから高の１４７キロ直球に反応すると、打球は左中間で弾んだ。走者一掃の３点適時二塁打で、３打点は自身今季最多だ。「みんなが粘ってつないでくれたチャンスで、追加点を取ることができて良かったです。チャンスだったので、積極的に振っていこうと思って打席に入りました」。５月２１日・ヤクルト