◆米大リーグツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００号まであと３本に迫る中、２戦連発の１８号に期待がかかる。前日２２日（同２３日）の同戦で、見せ場はプレーボールから約１５秒後に訪れた。０―０の初回先頭の第１打席。大谷は初対