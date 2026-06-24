福岡管区気象台は24日午前5時21分、九州北部地方（山口県を含む）気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。九州北部地方では24日夜のはじめ頃にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日夕方にかけて低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に警戒するとともに、25日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。引き続き線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。梅雨前線は東シナ