NY株式23日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均51666.84（-45.87-0.09%） S＆P5007365.46（-107.33-1.44%） ナスダック25587.04（-579.56-2.21%） CME日経平均先物69310（大証終比：-460-0.66%） きょうのＮＹ株式市場、前日の流れを引き継いでＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックが大幅安となた。一方、ダウ平均も序盤は下げが強まり、一時４００ドル超下落して始まったも